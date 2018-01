Crédito: juros podem subir O consumidor deve ficar atento ao movimento dos juros no mercado de crédito, tanto nos empréstimos diretos quanto no financiamento de compra de bens. A alta das taxas de juros para os investidores preocupam as instituições financeiras, que temem emprestar no longo prazo sabendo que as taxas podem subir. Também há receio de que uma mudança no quadro econômico - uma alta dos juros pode reverter o quadro de melhora da economia - possa favorecer uma nova onda de inadimplência dos consumidores. Na sexta-feira passada, um sinal veio do mercado. O Banco GM subiu o juro para financiamentos de automóveis, incluindo o leasing. A taxa passou para 2,29% ao mês no parcelamento em até 36 meses e para 2,39% nos planos em até 48 meses. Nas operações em até 24 meses, a instituição vai manter os juros de 1,99% ao mês, até o dia 17. O Banco Fiat deve anunciar novas taxas hoje. No caso de financiamento de automóveis, os juros são mais sensíveis porque são as menores taxas de mercado, nas linhas de crédito. Mas também outras linhas mais caras podem subir nos próximos dias. Por isso o consumidor deve ficar atento. Veja inclusive o custo de rolagem da dívida no cartão de crédito e no cheque especial.