Crédito mais apertado com os saques nas cadernetas Os saques líquidos nas cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiram R$ 50 bilhões em 2015 e intensificaram-se neste ano, alcançando R$ 24 bilhões no primeiro trimestre, dos quais R$ 5,4 bilhões em março. As indicações do Banco Central (BC) são de que as retiradas persistiam no início de abril, o que justifica a apreensão com a crescente falta de recursos para habitação.