Crédito no País cresce em novembro e atinge 33,7% do PIB As operações de crédito oferecidas pelo sistema financeiro cresceram em 2,6% em novembro e atingiram volume correspondente a 33,7% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta quinta-feira o Banco Central. De acordo com o levantamento feito pelo Departamento Econômico (Depec) do BC, o estoque total de empréstimos concedidos pelo sistema financeiro atingiu R$ 715,76 bilhões no mês passado. Em novembro de 2005, o volume de crédito correspondia a 30,6% do PIB. As operações com recursos livres, que representam 68,2% do total, alcançaram R$ 488,42 bilhões em novembro, um aumento de 2,6 por cento no mês e de 23,7% em 12 meses. A taxa média de juros cobrada pelos bancos nos empréstimos concedidos com recursos livres teve mais uma queda em novembro, de 0,5 ponto percentual, para 40,7% ao ano, o menor valor da série histórica, iniciada em junho de 2000. Para as empresas, o juro médio cobrado no mês passado foi de 26,6%, 0,8 ponto percentual abaixo do patamar praticado em outubro. No caso das pessoas físicas, a taxa em novembro ficou em 53%, uma ligeira queda de 0,1 ponto percentual no mês. O spread bancário médio - a diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada dos clientes - ficou em 27,6%.