Crédito nos bancos pode crescer até 25% neste ano O presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), Marcio Cypriano, afirmou que se a economia do País crescer 3,5% neste ano, a carteira total de crédito das instituições financeiras, que inclui financiamentos para pessoas físicas e jurídicas, vai registrar uma expansão "de 22% a 25%". "Haverá um crescimento mais forte para pessoas físicas, menor para as grandes empresas e médio nas médias empresas. Essa é uma avaliação que faço para o Bradesco e que também deverá ocorrer para os sistema financeiro como um todo", disse Cypriano, que também é presidente do Banco Bradesco.