Crédito para aposentados é mais caro que o anunciado Grandes bancos privados cobram juros mensais acima de 2,8%, superando o limite recomendado pelas centrais sindicais nos empréstimos concedidos a aposentados e vinculados ao pagamento do benefício da Previdência Social. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, desde setembro de 2004 até o início deste mês, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas recorreram ao empréstimo consignado. Com isso foram despejados na economia R$ 6,8 bilhões. Também o custo financeiro efetivo embutido nesses empréstimos, que inclui a Taxa de Abertura do Crediário (TAC) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), além dos juros, é maior do que a taxa anunciada pelas instituições financeiras. Neste caso, até nos financiamentos a aposentados concedidos pelos bancos oficiais, nos quais os juros são menores do que 2,8% ao mês, o custo efetivo desses empréstimos supera o limite recomendado pelas centrais. A Força Sindical lançou na semana passada uma campanha publicitária de rádio e TV em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal para alertar os aposentados. A orientação é que o pensionista não aceite um custo efetivo do empréstimo, já com juros, TAC e IOF, acima de 2,8% ao mês. "É uma exploração. Tem banco cobrando até 6% ao mês", diz o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva. O Ministério da Previdência informa, por meio de sua assessoria, que não há limites fixados para os juros, mas que, na prática, as taxas variam entre 1,5% e 3,9% ao mês para essa modalidade de empréstimo.