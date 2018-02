Crédito para empresas segue em alta, diz Serasa

Diante da perspectiva de crescimento, os economistas da Serasa Experian acreditam na normalização do volume de concessões reais de crédito até maio do ano que vem, quando o indicador deve atingir o patamar pré-crise. Esse cenário, segundo os analistas da entidade, pode ser explicado pela recuperação do emprego - variável que tem correlação direta com a capacidade dos consumidores contraírem empréstimos -, recuperação da produção, melhora das condições de liquidez no sistema financeiro e, como consequência, menor percepção de risco de crédito.

Atualmente, a concessão de crédito mensal está 7% abaixo do normal, girando na casa dos R$ 93 bilhões, ao passo que a curva da tendência de longo prazo aponta para um volume real mensal da ordem de R$ 100 bilhões. "A baixa deve-se aos desdobramentos da crise financeira mundial, que atingiu duramente o crédito para as empresas", explicam os analistas da entidade. De acordo com eles, o fechamento das fontes externas de recursos, a contração do PIB entre o 4º trimestre de 2008 e o 1º trimestre de 2009 e a elevação da inadimplência foram os responsáveis pelo estreitamento do mercado de crédito no País.

Em direção oposta, a perspectiva de concessão do crédito para pessoa física atingiu em setembro a terceira queda mensal consecutiva, de acordo com a Serasa Experian. O índice recuou 1,2% em setembro ante agosto deste ano, recuando do patamar de 104,5 pontos para 103,3. A previsão da entidade é de que o ritmo de concessões de crédito siga em trajetória de baixa nos meses de outubro e novembro, iniciando o ano de 2010 com taxas de expansão menores do que as verificadas em 2009.

Na avaliação dos economistas da entidade, o ritmo de queda pode ser atribuído ao fim do período de relaxamento monetário, ao término de alguns estímulos fiscais anticrise e o provável deslocamento das pessoas físicas do crédito do consumo para o investimento, oferecido basicamente com recursos direcionados. Apesar da expectativa de baixa, os analistas acreditam em um resultado favorável em dezembro, por conta das compras para o Natal. "O crédito deverá ser estimulado pelo maior grau de confiança das pessoas físicas, bem como pelas condições mais favoráveis, como encargos declinantes e prazos mais dilatados", explicam os analistas. A pesquisa promovida pela Serasa Experian é feita mensalmente a partir de um universo de 325 variáveis econômicas e financeiras.