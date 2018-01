Crédito para exportação ainda é pouco e caro A máxima de que as linhas de crédito para exportação são sempre as últimas a secar e as primeiras a voltar não está se confirmando neste ano. Pelo contrário. Enquanto o mercado de crédito internacional começa a se abrir para as emissões de bancos e empresas brasileiras, a oferta das linhas comerciais continua escassa e a custos ainda proibitivos. De acordo com informações de quatro bancos que atuam nessa área, há uma tímida oferta para linhas de curtíssimo prazo (60 e 90 dias), com custo bem mais salgado - em média Libor mais 2%. Para os prazos que interessam aos exportadores (180 dias e 1 ano), as ofertas estão restritíssimas e a custos que chegam a Libor mais 4% para um ano. "As poucas ofertas que existem estão com um preço fora da realidade atual e concentradas em prazos que não atendem à demanda do setor", afirma o diretor de câmbio do Unibanco, Angelo Vasconcellos. Os responsáveis pelos contatos com os financiadores internacionais afirmam que há uma melhor disposição com o Brasil, na esteira da confirmação dos compromissos de política econômica assumidos durante a campanha eleitoral, mas que essa disposição ainda não se transformou em ação. "Todo mundo diz que a percepção melhorou, mas que preferem ver um pouco mais de consistência nos próximos meses para retomarem a oferta de linhas", diz um desses responsáveis pela captação das linhas externas. Risco A principal explicação para a demora no retorno das linhas de comércio exterior tem a ver com uma mudança na percepção de seu risco. As "trade" sempre foram consideradas as linhas mais nobres e de menor risco de calote, motivo pelo qual ganharam essa característica de sempre serem as primeiras a voltar após momentos de grave crise. Isso mudou com o default da Argentina - um dos poucos casos em que as linhas de comércio exterior também deixaram de ser pagas -, considerado um marco divisor na percepção de risco sobre o financiamento ao comércio exterior. "O evento Argentina alterou de maneira permanente a percepção do risco sobre as linhas comerciais. De repente os bancos perceberam que elas também podem ser alvo de calote", comenta o diretor da área externa de um grande banco estrangeiro. Com isso, os financiadores passaram a fazer mais exigências para a concessão do crédito e descobriram casos de operações com perfil de exportação feitos por empresas não exportadoras. "As empresas montavam operações estruturadas de ´trade finance´ sem serem exportadoras. Isso machucou as antigas definições sobre o risco e a natureza desse tipo de operação", explica o responsável pela área de comércio exterior de um grande banco internacional. Guerra Embora pouca gente acredite que os bancos estrangeiros tenham alguma disposição em aumentar sua exposição no Brasil neste momento, a tendência verificada para as linhas comerciais é de retorno gradual. Não nos mesmos níveis, por exemplo, do começo de 2002, ainda mais considerando-se a iminência de uma guerra envolvendo os Estados Unidos e o Iraque. "Mas pelo menos as consultas estão melhorando. E há muitas instituições lá fora que estão definindo agora seus orçamentos e planos estratégicos para o ano", lembra Vasconcellos. Ele estima que, a partir de março, a oferta das linhas pode dar algum sinal de recuperação - aliás, um período crucial para as exportações brasileiras, que têm na segunda quinzena do mês o início efetivo dos embarques de soja para o exterior. O tamanho dessa recuperação dependerá das avaliações dos boards das instituições financeiras lá fora sobre sua exposição no Brasil. Alguns bancos estão começando a divulgar agora seus balanços anuais e eles trazem perdas consideráveis na América Latina. Não será fácil convencer os acionistas, admite o diretor de um desses bancos, a aceitarem a retomada de um grau razoável de exposição no continente. De acordo com um dos bancos consultados pela AE, há também um movimento marginal de recuperação para as linhas de financiamento voltadas à importação, consideradas de risco mais elevado do que as de exportação. Essa recuperação estaria restrita, no entanto, às operações de multinacionais que tenham no seu país de origem um bom relacionamento com as instituições financeiras de lá. Alguns bancos escandinavos, por exemplo, voltaram a financiar importações de clientes tradicionais na região como a Volvo, a Ericsson e a Scania. Mesmo movimento foi percebido por algumas multinacionais alemãs que conseguiram esse perfil de financiamento com bancos públicos da Alemanha, por terem com eles uma tradição de negócios. Para quem não se encaixa nesse perfil, o mercado está seco.