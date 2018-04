Crédito para exportações será normalizado na próxima semana, diz Amaral O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, anunciou que as linhas de crédito para financiamento das exportações devem normalizar-se a partir da próxima semana, com a liberação, pelo Banco Central, de parte das reservas. Segundo o ministro, o BC vai reforçar as linhas de crédito que são operadas pelos bancos comerciais. "O Banco Central destinará parte das reservas para irrigação do sistema financeiro, que irá reforçar aquilo que os bancos já estão fazendo", afirmou o ministro, em entrevista coletiva. Segundo ele, os bancos comerciais continuam operando algumas linhas. Na verdade, explicou, o que houve foi que algumas linhas que venceram não foram renovadas. "A partir da semana que vem, o sistema financeiro sentirá a irrigação via Banco Central ou via BNDES, que está buscando aumentar os seus recursos", disse. Amaral informou que o BC ainda vai decidir o montante de recursos e como será feita essa operação. Recursos próprios O ministro anunciou também que o BNDES vai ampliar ainda mais seus financiamentos para as exportações com recursos próprios. Segundo ele, a instituição vai deslocar recursos de outras áreas e buscar novas fontes de recursos para financiar exportadores em real. "Dessa forma, o BNDES dará capital de giro às empresas exportadoras", disse. Segundo ele, o BNDES já havia ampliado esses recursos de 25% para 35% de suas aplicações, mas tem condições de ampliar ainda mais esse porcentual. "Não tenho números, mas o BNDES pode ampliar isso consideravelmente", afirmou Amaral. O BNDES também atuará em outra linha de captação, em dólar. Segundo o ministro, a instituição terá, nas próximas semanas, cerca de US$ 1 bilhão para destinar ao financiamento às exportações. Ele lembrou que o banco assinou, alguns meses atrás, um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvinmento (BID), no valor de US$ 900 milhões, para financiamento de pequenas e médias empresas. Segundo Amaral, nas próximas semanas o BNDES deve sacar metade desse valor. O ministro disse, ainda, que também deverão ser emprestados pelo BID outros US$ 140 milhões, que igualmente estarão disponíveis nas próximas semanas. Além disso, o BNDES realizou captações em instituições financeiras do Japão, de outros países da Ásia e da Europa, no valor de US$ 400 milhões. Tirando esses recursos, que em seu todo somam cerca de US$ 1 bilhão e estarão disponíveis proximamente, outro US$ 1 bilhão, a título de dinheiro novo, virá também do BID, dentro do grande pacote de apoio financeiro da comunidade internacional ao Brasil. Dentro desse pacote, o BID vai emprestar US$ 3 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão, segundo Amaral, será destinado à exportação. Ele lembrou, no entanto, que esse desembolso deve levar alguns meses porque existe uma série de procedimentos que precisam ser cumpridos. Mas disse que o governo brasileiro está conversando com o BID para acelerar essa liberação. Camex tenta evitar falta de recursos O ministro Sérgio Amaral afirmou que a Câmara de Comércio Exterior (Camex) continua avaliando o melhor caminho para evitar a falta de recursos para a linha de equalização de taxas de juros do Proex. Ele, entretanto, esquivou-se de responder diretamente se haverá suplementação de recursos. Com relação à linha de financiamento do Proex que atende principalmente pequenas e médias empresas exportadoras, afirmou que, se for necessário, os pedidos de crédito poderão ser transferidos para o BNDES. Amaral afirmou que não tem informações a respeito da falta de recursos para esta linha, que recebeu uma suplementação de R$ 98 milhões no final de junho. O ministro reiteirou que o esforço do governo para disponibilizar mais recursos para o BNDES não deverá afetar programas sociais financiados por esta instituição. De acordo com suas informações, os recursos provenientes do BID tendem a suprir o desembolso que o BNDES já realizou. Como não se trata de "dinheiro carimbado", os recursos provenientes do BID podem ser alocados aos financiamentos de exportação, sem pesar nos programas sociais que já terão recebido os recursos necessários, explicou. O ministro lembrou que as linhas de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) terão um reforço de recursos do Banco Banco Central.