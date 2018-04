Crédito para imóvel está mais rigoroso O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), que poderá carrear mais recursos para os financiamentos imobiliários, ainda não decolou. Uma das razões apontadas por especialistas do mercado são as altas taxas de juros, inviáveis para a venda de títulos imobiliários. Com a falta de recursos do SFI, muitos bancos privados continuam oferecendo financiamento para a classe média pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com recursos da caderneta de poupança. E, ao contrário da Caixa Econômica Federal (CEF), que financia apenas imóvel novo ou em construção para a população com renda acima de R$ 2 mil, os bancos privados oferecem crédito para aquisição de unidade nova e usada. Mas o interessado na oferta do crédito deve preparar-se para atender a normas bem mais rigorosas que no passado. Não existem mais os planos de equivalência salarial e o comprometimento de renda. Dentro do novo modelo formatado pelo SFI, o reajuste das prestações e do saldo devedor é mensal. Além disso, os bancos financiam apenas até 60% do valor de avaliação do bem (ver tabela). O superintendente de Crédito Imobiliário do Unibanco, Luiz Ravedutti, diz que não é o crédito que está restrito, mas é a demanda que está reprimida. Alienação fiduciária A alienação fiduciária, uma das vigas de sustentação do SFI, já vem sendo adotada por alguns bancos, como Nossa Caixa, HSBC e ABN Real. Embora a lei, em caso de inadimplência, permita a retomada do imóvel sem processo judicial, muitos bancos ainda não a estão adotando. Como o BankBoston, que prefere esperar para saber qual será o comportamento do Judiciário na avaliação dessa questão, explica Patrícia Kassab du Plessis, diretora de Crédito Imobiliário do banco. Veja algumas opções de financiamento oferecidos pelos bancos Condições Bank Boston Bradesco HSBC Nossa Caixa ABN Real Unibanco Financiamento máximo R$ 150 mil R$ 100 mil R$ 150 mil R$ 90 mil R$ 150 mil R$ 150 mil Financiamento mínimo R$ 25 mil Não definido R$ 15 mil Não definido R$ 25 mil R$ 30 mil Prazo máximo 15 anos 5 anos 12 anos 15 anos 12 anos 15 anos Tipo de garantia Hipoteca Hipoteca Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária Hipoteca ou Alienação Fiduciária Hipoteca Sistema de amortização * TP ou SAC SAC SAC SAC TP ou SAC TP ou SAC Comprometi-mento de renda Até 20% na TP Até 22% no SAC Até 15% para financiar a partir de R$ 26 mil e até 10% para valor inferior Até 20% ou 25%, dependendo da renda Até 25% Até 20% Até 15% na TP Até 20% no SAC * TB (tabela Price); SAC (Sistema de Amortização Constante)