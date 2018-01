Crédito para o consumidor deve ficar mais caro com alta da Selic Mais um aumento para os juros ao consumidor. Essa é a expectativa do presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Ricardo Malcon, depois que o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic de 22% ao ano para 25% ao ano. A decisão do Comitê foi anunciada nessa quarta-feira e, segundo comunicado divulgado ao final da reunião, ?o aumento da inflação desde a última reunião, aliado ao nível ainda elevado da inflação esperada,? motivou o aumento dos juros. Malcon, que esperava por uma elevação de 2,5 ponto porcentual, o que levaria a Selic para 24,5% ao ano, acredita que a decisão reflete a linha conservadora que o Banco Central (BC) vem adotando. ?Não tem porque na reta final deixar a austeridade de lado?, afirma. O presidente da Acrefi avalia que o cenário está, de fato, mais calmo, já que o dólar vem recuando e a inflação está menos pressionada, mas o momento ainda é de cautela. No acumulado de dezembro, até hoje, a moeda norte-americana registra baixa de 3,69%. Já a inflação, que vem sendo influenciada pelo comportamento do dólar, começa a dar sinais de recuo. Esse cenário pode ser percebido pelos últimos números do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Na segunda quadrissemana desse mês, a alta foi de 2,40% - um número 0,20 ponto porcentual abaixo do apurado no período anterior. De qualquer forma, Malcon avalia que é preciso ter cautela em relação a qualquer análise sobre o mercado consumidor em dezembro. Isso porque, nesse período, a atividade econômica tende a ficar mais aquecida, devido às compras de Natal, aos recursos adicionais que entram na economia provenientes do 13º salário e, especificamente nesse ano, às diferenças do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). ?Mesmo com um cenário melhor em relação ao comportamento do dólar, a inflação pode ainda ser influenciada nesse final de ano por essas condições atípicas do mês de dezembro. A alta da Selic nesse momento assume, portanto, um caráter conservador e a expectativa é que essa taxa comece a recuar no próximo mês?, afirma Malcon. A visão de cautela é compartilhada pelo economista-chefe do ABN Amro Asset Management, Hugo Penteado. Segundo ele, é preciso lembrar que em dezembro do ano passado os índices de inflação estavam em um patamar extremamente baixo e, mesmo assim, o País não conseguiu cumprir a meta de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como referência para a meta, fechou o ano em 7,7%, enquanto o teto da meta era de 6%. Para se ter uma idéia, em dezembro de 2001, o IPCA foi de 0,65% e a expectativa do economista do ABN Amro é de que essa taxa fique em 2% nesse mês, acumulando uma alta de 11,1% em 2002 ? também acima do teto de 5,5% para a meta nesse ano. Conjuntura influencia prazos Em relação aos prazos, o presidente da Acrefi esclarece que o fator de maior influência não é o comportamento da Selic, mas sim as condições conjunturais da economia. ?Se o cenário é de incertezas, os bancos e financeiras tendem a reduzir os prazos de seus planos de financiamento, já que os riscos de inadimplência são maiores?. Hoje, o prazo médio para as operações de crédito pessoal é de oito meses. Já o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) tende a ser oferecido em 12 meses e o financiamento de veículos, em 36 meses. ?Qualquer ampliação nesses prazos depende, portanto, de um reaquecimento econômico, que pode contribuir para a diminuição do desemprego, o que criaria condições para uma redução dos índices de inadimplência?, explica Malcon. Veja de quanto pode ser o aumento dos juros ao consumidor Para manter a margem de ganho sobre suas operações, os bancos repassam para o consumidor a alta dos juros, já que o dinheiro emprestado nas operações de crédito é aquele que o banco conseguiu captar em seus papéis. Ou seja, se para os bancos a captação de recursos fica mais cara, o crédito fica mais caro para o consumidor. Hoje, segundo pesquisa divulgada pelo Procon-SP ? órgão de defesa do consumidor ? sobre juros bancários, a média das taxas cobradas no empréstimo pessoal é de 5,93% ao mês, o que equivale a uma taxa anual de 99,72%. No cheque especial, o juro mensal está em 8,85%, o que representa uma taxa anual de 176,66%. De acordo com o presidente da Acrefi, o impacto para o consumidor pode chegar a 10% sobre os juros cobrados pelos bancos. ?Isso significa que, se o consumidor pagava um juro mensal de 8,85% no cheque especial, por exemplo, passaria a pagar agora 9,73% ao mês?, declara. Com base em cálculos matemáticos, o impacto pode ser menor, segundo cálculos do professor José Dutra Vieira Sobrinho. Essa mesma taxa de 8,85% ao mês no cheque especial passaria para 9,07% ao mês. Para o crédito pessoal, a taxa mensal passaria de 5,93% ao mês para 6,15% ao mês. Na prática, isso significa que um crédito pessoal no valor de R$ 500,00, por exemplo, com 10 prestações mensais sendo a primeira paga no ato, passaria a ter prestações de R$ 64,45. Com o juro menor seria de R$ 63,92. No cheque especial, um saldo negativo de R$ 1.000,00, passaria a gerar uma cobrança mensal de juros de R$ 90,70, quando anteriormente era de R$ 88,50. Últimas elevações da Selic já chegaram ao consumidor No dia 14 de outubro, em reunião extraordinária, o Copom elevou a Selic de 18% ao ano para 21% ao ano. No mês seguinte, em reunião ordinária, o Comitê decidiu elevar a taxa mais uma vez. A Selic subiu um ponto porcentual e chegou a 22% ao ano. Um levantamento feito pela Acrefi, com base em uma amostragem de financeiras de diversas áreas de atuação e nas diversas modalidades, mostrou o impacto das últimas elevações da taxa Selic. Veja abaixo essa evolução: Cenário com Selic em 18% ao ano (14/10) Cenário com Selic em 22% ao ano (20/11) Crédito Pessoal 5,28% ao mês 6,20% ao mês Financiamento de veículos* 3,28% ao mês 4,50% ao mês Financiamento de outros bens (eletrodomésticos, roupas etc.) 4,56% ao mês 5,30% ao mês * sem levar em conta o juro dos bancos de montadora que costumam cobrar taxas promocionais.