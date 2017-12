Crédito para pessoa física cresce 5,6% em maio O crédito concedido pelos bancos às pessoas físicas cresceu 5,6% no mês de maio com relação ao mês de abril, passando de R$ 43,64 bilhões para R$ 46,1 bilhões. Só com relação ao crédito pessoal, o aumento foi de 5,4% em maio, chegando a 9,5% o aumento do crédito para a aquisição de bens. Os números foram divulgados pelo Banco Central. Segundo o chefe do departamento Econômico do BC (Depec), Altamir Lopes, a expansão do crédito para a pessoa física vem ocorrendo desde maio do ano passado e reflete a trajetória decrescente das taxas de juros. Como os bancos ainda estão se adaptando à nova metodologia para a classificação das operações de crédito, tanto no que se refere às principais atividades econômicas, quanto aos diferentes níveis de risco, Lopes disse que é preciso ter muito cuidado na análise. Pelos dados informados pelas instituições financeiras, o financiamento para o comércio aumentou 5,3% no mês, enquanto que o crédito para outros serviços cresceu 7,1%. No total das operações de crédito do sistema financeiro, que passaram de R$ 288,34 bilhões em abril para R$ 290,83 bilhões em maio, o crescimento foi de apenas 0,9%. Créditos de níveis AA e A são o de menores risco na carteira de crédito Na distribuição por níveis de risco da carteira de crédito, os bancos classificaram, em maio, 62,8% dos créditos nos níveis AA e A, que são os de menor risco. Os créditos classificados nos níveis B e C somaram R$ 65,2 bilhões, elevando sua participação de22,2% para 22,4%. Os empréstimos de maior risco, classificados no nível H, caíram um pouco em maio, passando de 9,7% para 9,3% do total. O saldo das operações classificadas como H atingiu R$ 27,1 bilhões. Confirmando uma tendência que vem se desenhando desde o mês de março, quando começou a nova clasificação de risco, são os bancos públicos que possuem o maior volume de empréstimos ruins. Enquanto que a participação dos créditos classificados no nível H atingiu 4,4% do total de empréstimos dos bancos privados, nos bancos públicos esse porcentual atingiu, em maio, 14,4%. A maior parte dos financiamentos ruins está concentrado no setor rural e no setor habitacional.