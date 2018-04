Crédito para pessoas físicas caíram 5,8% em julho As instituições financeiras brasileiras concederam 5,8% menos empréstimos para pessoas físicas no mês de julho em comparação com o mês de junho, de acordo com o Índice de Crescimento Mensal, criado pela Partner, consultoria empresarial especializada em serviços financeiros ao consumidor, com base nos dados fornecidos pelo Banco Central. Segundo o sócio da Partner, Álvaro Musa, "tradicionalmente o mês de julho apresenta uma queda no volume de concessões de crédito para pessoas físicas por ser um mês de férias e não possuir nenhuma data comemorativa para impulsionar o comércio. Neste ano, o mês de julho teve ainda alguns agravantes como uma menor demanda por crédito em virtude da devolução da diferença do FGTS e o aumento das taxas de juros, além de uma oferta de crédito mais seletiva por parte das instituições financeiras", afirma. Apesar disto, através da evolução do Índice de Crescimento Anual, cujo índice de julho apresenta queda de 4% em relação ao mesmo mês do ano passado, constata-se uma diminuição do ritmo de queda na concessão de crédito (em junho de 2002 a queda foi de 6%), que pode ser interpretada como um primeiro sinal de melhoria no futuro, já que a evolução deste indicador é um bom sinalizador da tendência futura do mercado de crédito ao consumidor. Maior queda para financiamento de veículos A análise da evolução das várias formas de concessão de crédito ao consumidor mostra que a maioria dos segmentos apresentou forte redução, com destaque para Veículos (ICA negativo de 20,4%), Crédito Pessoal (menos 9,7%) e Cheque Especial (menos 8,6%) e Aquisição de Bens-CDC (menos 5,1%). Essas quedas no volume de concessões por modalidade estão fortemente ligadas ao crescimento das respectivas taxas de juros. O financiamento de veículos registrou, segundo o Banco Central, uma alta de taxas médias anuais de 7,7 pontos percentuais para 50,4% ao ano. Já as taxas do empréstimo para a aquisição de bens (CDC) cresceram 3,4 pontos para 66,6% ao ano e as do empréstimo pessoal 2 pontos para 82,8% ao ano.