Crédito pessoal deve crescer no 2º semestre O crédito ao consumidor para compra de bens e empréstimo pessoal deverá deslanchar só a partir do segundo semestre, quando a recuperação do ritmo de atividade terá contornos mais nítidos e haverá maior espaço para a redução dos juros, segundo avaliam as financeiras. Há estimativas no mercado, como a do vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças e Contabilidade, Miguel Ribeiro de Oliveira, que apontam para um crescimento neste ano de 60% nas carteiras destinadas a pessoas físicas. Na análise do economista da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Marcel Solimeo, está ocorrendo uma desaceleração no ritmo de crescimento dos volumes emprestados mês a mês, tendência que ganha força com a interrupção na queda dos juros básicos e a possibilidade de que o governo aumente o Imposto sobre Operações Financeiras. Do lado do consumidor, nos dois próximos meses, as financeiras vão ter de fazer malabarismos para convencer os clientes a assumir novos financiamentos. Pesquisa da ACSP com cerca de 800 inadimplentes revela que mais da metade dos entrevistados (52%) declarou que não pretende realizar novas compras a prazo após quitar seus débitos. Na análise da economista da Tendências Consultoria Integrada, Zeina Latif, a queda na renda real do trabalhador e a insegurança quanto ao fato de ele continuar ou não empregado, além da recente interrupção na trajetória descendente dos juros, são obstáculos para o deslanche do crédito no curto prazo. Para o presidente da Acrefi, associação que reúne as financeiras, Ricardo Malcon, as perspectivas para o crédito neste trimestre não são favoráveis, por causa da alta do custo de vida. "As financeiras querem emprestar e estão tendo de criar atrativos para o consumidor." Estratégias para aumentar o crédito A Servloj, por exemplo, que administra uma carteira deR$ 70 milhões de três bancos, está oferecendo crédito pré-aprovado para os velhos clientes que são bons pagadores com taxas até um ponto porcentual menores do que às de tabela. Segundo o diretor, Oswaldo de Freitas Queiróz, foram enviadas 70 mil correspondências e 15% dos clientes voltaram a se endividar. "Nossa expectativa é que esse índice atinja 20% nos próximos meses." Já a Losango, promotora de crédito do Lloyds TSB, pretende alongar os prazos médios e chegar no fim do ano oferecendo 15 dias a mais para o consumidor, conta o diretor, Leandro Vilaim. Ele pondera que outro fator importante para impulsionar o volume de financiamentos será o investimento em marketing previsto para este ano em R$ 25 milhões, ante R$ 20 milhões em 2001. A Credicerto, promotora de vendas do banco BMC, aposta na expansão geográfica para de impulsionar as vendas. "Estamos inaugurando a nossa 25.ª filial em Manaus e temos uma rede de 90 franquias; estamos presentes do Paraná ao Amapá", diz o diretor Norival Puglieri. "Não há nada que indique uma retomada do crédito no curto prazo", diz Puglieri. O grande problema, argumenta, são os juros elevados e a inadimplência, que está sob controle, mas ainda é alta. "A inadimplência poderia estar melhor, abaixo dos níveis registrados em 2001", diz o diretor do Banco PanAmericano, Adalberto Savioli. Ele condiciona a ampliação dos volumes à redução das taxas de juros ao consumidor que são vinculadas à Selic e ao calote. Como as duas não recuam, o crédito fica sem combustível. Por isso, Savioli acredita que os negócios irão deslanchar no segundo semestre, quando não apenas as financeiras terão mais vontade de emprestar, mas também o consumidor, condições de assumir novas dívidas, com a renda menos comprometida e pagando juros menores.