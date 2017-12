Crédito pessoal oferece juros menores O empréstimo pessoal é uma linha de crédito oferecida por bancos e financeiras que, geralmente, cobram juros menores do que outras linhas, como o cheque especial. O empréstimo pessoal é dado pelo banco independentemente do destino que for dado ao dinheiro. Portanto, é uma linha diferente do Crédito Direto ao Consumidor (CDC), que está vinculado à compra de bens específicos. Antes de realizar este empréstimo, o banco pede ao cliente para preencher um cadastro para avaliar o grau de risco da operação e as possibilidades de inadimplência. Vale destacar que o consumidor só recebe o crédito se estiver tudo em ordem na sua vida financeira. Muitos bancos, com base no histórico do cliente, já têm linhas de empréstimo pessoal aprovadas previamente. Quando isso acontece, os bancos costumam enviar correspondência avisando do crédito disponível. Se estiver interessado, o cliente usa a linha. Se não estiver, não está perdendo nada em ter este crédito junto ao banco. Parcelas fixas O crédito pessoal trabalha com juros prefixados, ou seja, o cliente paga em prestações fixas, embora também existam operações com juros pós-fixados. Os juros costumam ser menores do que os praticados no cheque especial, no cartão de crédito e no CDC. O consumidor que possui dívidas com juros maiores, ou está com prestações atrasadas, pode usar o dinheiro do crédito pessoal para pagar suas dívidas. Se, no entanto, a pessoa já está com seu nome em lista de devedores em atraso, o empréstimo não será liberado. Por isso, o consumidor deve negociar com o banco ou a loja antes de atrasar o pagamento das dívidas. Antes de assinar contrato, o consumidor deve analisar bem os juros cobrados nas diversas instituições financeiras que oferecem o crédito pessoal. O Procon-SP tem uma pesquisa mensal de taxas de cheque especial e empréstimo pessoal em 14 bancos, feita na Grande São Paulo. Confira nos links abaixo dicas sobre os serviços de crédito e taxas de juros.