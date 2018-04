Crédito pode virar dívida para Edemar

O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira e 17 executivos do Banco Santos e de outras cinco empresas do grupo foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) sob as acusações de venda casada e propaganda enganosa durante a concessão de empréstimos milionários para empresas. Essa não é apenas mais uma acusação contra o ex-banqueiro. O que está em jogo é a legitimidade para cobrança de dívidas de R$ 2,3 bilhões que a massa falida alega ter o direito de receber de antigos clientes do banco. Se a Justiça decidir que os créditos têm origem ilegal e criminosa, a cobrança passa a ser indevida e, quem cobra o indevido, segundo a lei civil, deve pagar em dobro, além de ter a obrigação se ressarcir os prejuízos das vítimas, diz a lei penal. O criminalista Arnaldo Malheiros Filho, que defende Edemar, contesta a competência da Justiça estadual para analisar o caso, pois para ele se houve crimes praticados em instituições financeiras a competência é da Justiça Federal. A denúncia, apresentada pelo promotor Eronildes Aparecido Rodrigues dos Santos, foi recebida pelo juiz Carlos José Gavira, da 20ª Vara Criminal de São Paulo no dia 13. A acusação é baseada em inquérito policial da 2ª Delegacia Seccional (zona sul) da Polícia Civil, que apurou supostos crimes contra a Economia Popular praticados por dirigentes do Banco Santos. Esses delitos são de competência estadual enquanto os crimes financeiros são federais - o ex-banqueiro já foi condenado a 21 anos de prisão na 6ª Vara da Justiça Federal e recorreu. A nova ação pode provocar um terremoto no acordo fechado no Tribunal de Justiça de São Paulo entre devedores do banco, proposto pelo administrador judicial, Vânio Aguiar, e o comitê de credores. Ele passava pelo desconto nas supostas dívidas que o banco teria para receber no dia 25 de setembro de 2005, data da decretação da falência. Os devedores confessariam a dívida e os credores aceitariam receber menos. De R$ 2,3 bilhões de supostos créditos, o administrador contava reaver R$ 692 milhões. O recebimento desses recursos é fonte para o pagamento dos 4,5 mil credores do banco - a dívida do Banco Santos é de R$ 3 bilhões. "Depois desse acordo, quase 50% dos devedores fizeram acordo sob a ameaça de penhora online", disse o advogado Paulo Esteves, que representa as três empresas que constam como vítimas na denúncia do MPE. A Univem Petroquímica Ltda, a Transvem Transportes Ltda e a Vibrapar Participações, todas do empresário João Deguirmendjian, teriam sido procuradas pelo Banco Santos, que lhe ofereceu empréstimos "sob a alegação de que a instituição dispunha das melhores taxas do mercado". Deguirmendjian pediu R$ 6 milhões. Mas, para conceder o crédito, "a instituição financeira exigiu que as empresas vítimas tomassem uma quantia muito maior que o solicitado sob a justificativa de que a diferença existente entre o solicitado e o excesso seria aplicada na compra de papéis de emissão de empresas do mesmo grupo pertencente ao Banco Santos S/A, denominada Santospar Investimentos, Participações e Negócios S/A", diz a denúncia. Assim, teria havido "concessão do empréstimo com a contrapartida (venda casada) de levantamento de quantia maior, cuja diferença devia ser empregada na aquisição de supostas debêntures emitidas pela Santospar". O dinheiro, em seguida, deixou o banco e foi depositado por meio de transferência eletrônica na conta corrente da Fast Exchange Factoring. Laudo pericial apontou que nos dias 27 e 30 de setembro e 26 e 28 de outubro de 2004 as vítimas tomaram os empréstimos de R$ 6 milhões, mas foram compelidas a adquirir as debêntures em dois pacotes - um de R$ 10 milhões e outro de R$ 3 milhões. O resgate devia ocorrer em 24 de outubro de 2005. Deste modo "os denunciados se associaram com o intuito de subordinar a utilização de serviços de empréstimos à aquisição de títulos de créditos". Por fim, diz o promotor, "induziram a vítima a erro devida falsa afirmação sobre a grande rentabilidade que obteria o investimento". Caso sejam condenados, os réus podem pegar de 4 a 10 anos de prisão e multa.