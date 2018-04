Crédito rural volta a entusiasmar bancos Os bancos comerciais de varejo que operam com crédito rural voltaram a ficar otimistas com as operações de financiamento neste ano. A partir da próxima semana, os principais bancos que operam no setor terão um bom termômetro: a Agrishow, em Ribeirão Preto. O Santander Banespa prevê neste ano a liberação de R$ 1 bilhão em crédito novo para a próxima safra. Com isso, a expectativa da instituição é de que até o fim deste ano a exposição no mercado de crédito agrícola atingirá os R$ 3,7 bilhões. O volume é 21,1% maior do que o valor de financiamentos na praça em dezembro do ano passado: R$ 3,053 bilhões. Na Agrishow deste ano, o Santander afirma que pretende contratar pelo menos R$ 80 milhões em crédito para compra de equipamentos. O valor é modesto para o que a instituição preparou em termos de ofensiva na feira. O banco selecionou 1,1 mil clientes da área rural e aprovou antecipadamente crédito de R$ 200 milhões pré-aprovados, para o produtor apenas escolher a máquina que pretende comprar. Mas embora o ânimo seja outro neste ano, Pedro Coutinho, vice-presidente executivo do banco, afirmou que o grande volume de compras de máquinas deve ocorrer em 2008, quando o volume de renovação de frota voltar a aquecer o mercado. Neste ano, os setores que vão sustentar a euforia são cana, café e suco de laranja, que no limite tem sido o ponto de sustentação do agronegócio nos últimos anos depois da derrocada da atividade de produção de grãos. O Bradesco, que também tem grande exposição no setor agrícola, está otimista com a retomada do setor agrícola. Como o Santander, aguarda a Agrishow com expectativa. Segundo Ademir Cossiello, diretor-executivo do banco, a instituição vai para a feira com o objetivo de negociar pelo menos 250 milhões em crédito. "Esse valor é o dobro do que conseguimos no ano passado. Havia crédito, como há agora, não havia apenas o tomador que não tinha naquele momento ânimo para investir", diz Cossiello. Ânimo que, segundo o Bradesco, parece ter retornado. Em 2006, o Bradesco registrou no balanço uma exposição de R$ 4,5 bilhões em financiamentos para o setor agrícola, dinheiro que não inclui os repasses do BNDES. A expectativa do Bradesco é que consiga uma expansão de créditos totais (que inclui todos os tipos de financiamento) de 25% no ano. O banco espera que na área rural esse crescimento do crédito seja superior a isso, o que dá bem o tamanho da aposta do Bradesco neste ano. Tanto para o Bradesco quanto para o Santander, o crédito rural para investimento ou para custear safra é apenas uma parte da operação. "Só a operação de crédito rural realmente não gera ganhos importantes para o banco. Mas garante outras operações nas regiões agrícolas", explicou Pedro Coutinho, do Santander.