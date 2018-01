Crédito: spread bancário cai em abril O spread médio das operações de crédito feitas em abril foi de 40%. O percentual divulgado há pouco pelo Banco Central (BC) é menor do que o spread de 40,3% verificado em março. Nas operações de crédito para pessoa física, o spread caiu de 60,3% para 59,7%. O spread é a diferença entre a taxa que o banco paga para receber a aplicação do cliente e o quanto cobra para emprestar o dinheiro. De acordo como Banco Central, a redução do spread das operações de crédito para pessoa física desde outubro do ano passado, chega a 25,3 pontos percentuais. No caso de operações de crédito para pessoa jurídica, o spread foi reduzido em abril de 28,2% para 27,6%. No relatório, o BC ressalta que a redução do spread médio das operações de empréstimo para pessoas jurídicas caiu 9,3 pontos desde outubro do ano passado. Em contrapartida, o spread médio das operações de cheque especial voltou a subir em abril e ficou em 134,2% ao ano. Em março, esse spread era de 126,8% ao ano. Variação do Spread entre março e abril Março Abril Crédito para pessoa física 60,3% 59,7% Crédito para pessoa jurídica 28,2% 27,6% Cheque especial 126,8% 134,2% Médio 40,3% 40% Fonte: Banco Central