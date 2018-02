Crédito total no país atinge 32,3% do PIB em junho As operações de crédito oferecidas pelo sistema financeiro somaram 799,2 bilhões de reais em junho, o equivalente a 32,3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta quarta-feira. Em maio, o volume total do crédito era equivalente a 32,1 por cento do PIB. Levando em conta apenas as operações com recursos livres, o volume em junho era equivalente a 22,6 por cento do PIB. A taxa média de juros cobrada pelos bancos caiu para 37,0 por cento ao ano, frente a 37,4 por cento em maio. O spread bancário --diferença entre a taxa de captação dos bancos e a cobrada dos clientes-- passou para 26,1 pontos percentuais, frente a 26,2 pontos no mês anterior. Para as pessoas físicas, os juros médios praticados em junho foram de 48,4 por cento ao ano, ante 48,6 por cento em maio. Para as empresas, a taxa média foi de 23,7 por cento ao ano, frente a 24,3 por cento no mês anterior. (Por Isabel Versiani)