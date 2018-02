Crédito volta a cair em outubro na zona do euro

Já a retração no crédito para pessoas físicas foi de 0,1% em outubro, em relação ao mesmo mês do ano passado, após queda de 0,3% em setembro. A baixa no crédito para as compras, em particular, foi de 0,2%, após recuo de 0,6% em setembro.

Dados da Pesquisa de Crédito do BCE, também divulgada hoje, sugerem que as condições do crédito pararam de piorar no terceiro trimestre. No entanto, a elevada base de comparação, com os volumes de empréstimo no ano passado, fez com que houvesse retração na taxa anual de concessão de empréstimos. As informações são da Dow Jones.