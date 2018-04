Créditos "podres" dos bancos japoneses somam US$ 192 bi O jornal japonês Mainichi Shimbun informou que os créditos "podres" dos principais bancos do país totalizavam 25 trilhões de ienes (cerca de US$ 192,3 bilhões) no fim de março deste ano, de 17,6 trilhões de ienes um ano antes. De acordo com o jornal, o crescimento, ocorrido apesar de os bancos terem se desfeito de 7,6 trilhões de ienes em créditos "podres" ao longo desse período, evidencia as dificuldades crescentes enfrentadas pelos bancos. Dos 11 maiores bancos japoneses, os créditos "podres" do Sumitomo Mitsui Banking Corp. e os de duas unidades do UFJ Holdings ultrapassaram 5 trilhões de ienes, por causa da ajuda dada por essas instituições a empresas integrantes dos mesmos grupos, das áreas de construção e comércio varejista. O Mainichi diz que o crescimento no volume de créditos "podres" resultou também de uma fiscalização mais rígida da Agência Japonesa de Serviços Financeiros. A agência governamental estima que os créditos "podres" de todos os bancos japoneses somavam 32 trilhões de ienes em março do ano passado Institutos independentes dizem que o total poderia alcançar o dobro disso.