Créditos renegociados sem afrouxar as regras

Naturalmente, os bancos procuram também resguardar seus interesses, mantendo seus grandes clientes e evitando ter de contabilizar perdas ou elevar desmesuradamente as suas provisões para devedores duvidosos.

Esse quadro só seria preocupante se viesse a afetar a estabilidade do sistema bancário. Mas o Banco Central (BC) não demonstra preocupação. Segundo o Relatório de Estabilidade Financeira, divulgado pela autoridade monetária há dias, os bancos do País têm capital para suportar uma recessão forte, com queda de até 10% do Produto Interno Bruto (PIB), taxa básica de juros de até 20% ao ano e dólar cotado a R$ 6,00.

Embora os dados conjunturais da economia brasileira sejam muito negativos, prevendo-se uma queda do PIB de 3,8% este ano, a situação ainda está longe de configurar o cenário que, na avaliação do BC, poderia ser considerado catastrófico.

A propósito, em recente discurso, o presidente do BC, Alexandre Tombini, fez questão de ressaltar que “o aumento moderado dos índices de inadimplência não representa risco material para o sistema, pois as instituições contam com níveis adequados de provisionamento e o endividamento do setor privado está sendo bem gerenciado, inclusive por meio de renegociações de operações de crédito”.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em vista disso, pode ser tomado como um alerta o cálculo da agência de classificação de risco Moody’s de que, se os créditos reestruturados fossem incluídos no índice de inadimplência dos bancos brasileiros, ele subiria de 3,4% ao fim de dezembro de 2015 para 5,2% do total das carteiras de crédito ao término do primeiro trimestre de 2016.

O BC, porém, está atento a essas circunstâncias e não prevê afrouxamento de seus critérios prudenciais, como a exigência de capital dos bancos em relação ao total de ativos ponderados pelo risco, tal como preveem os Acordos de Basileia.