Credores alemães vão processar governo argentino A associação alemã para a proteção de detentores de títulos mobiliários (DSW) informou que vai abrir dois processos em agosto contra o governo argentino pela moratória da dívida estrangeira. Os processos vão servir como teste para descobrir algum tipo de compensação para os portadores alemães de títulos da dívida argentina e, consequentemente, pressionar a Argentina a iniciar o diálogo com todos os detentores internacionais de títulos do país sul-americano, disse a DSW. Se os processos forem bem-sucedidos, os portadores de títulos podem obter o direito de confiscar propriedades argentinas na Alemanha. Tal resultado colocaria pressão adicional sobre o país latino-americano, que se prepara para voltar ao mercado e obter mais empréstimos, para começar as negociações, disse o membro do grupo de trabalho para a Argentina da DSW, Thomas Hechtfischer. "Mas nós não queremos, absolutamente, ameaçar a já enfraquecida economia da Argentina (ao conseguir o direito de confiscar propriedades)?, disse Hechtfischer. "Isso não faria nenhum sentido". A associação disse que o grupo de trabalho conta com mais de 5 mil portadores alemães de títulos argentinos com valor nominal de 355 milhões de euros (US$ 349 milhões). O ministro da Economia, Roberto Lavagna, disse recentemente que a Argentina quer iniciar as conversações com os portadores de seus títulos assim que ver sinais de um acordo de ajuda internacional de longo prazo. Mas o governo tem falhado até agora em conseguir novos empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Como não houve progressos em tais conversações, a DSW decidiu abrir os processos. Estima-se que os credores alemães detenham cerca de 7 bilhões de euros (US$ 6,89 bilhões) da dívida externa total de US$ 141 bilhões da Argentina. Um processo será aberto por falta de pagamento de juros, enquanto o outro por falta de liquidação de títulos que venceram e não foram resgatados. No final de julho, um pequeno grupo italiano de detentores de títulos argentinos foi bem-sucedido ao conseguir que uma corte tornasse disponível para apropriação bilhões de dólares em ativos argentinos como compensação para títulos não pagos. A Argentina disse na quarta-feira que vai apelar da decisão. Enquanto isso, a DSW aconselha os portadores alemães de títulos argentinos a não vender seus ativos, cujos preços despencaram para algo em torno de 20% de seu valor nominal. "Uma solução para reestruturação da dívida que possa resultar em preços inferiores aos do mercado não é esperado", disse em comunicado a DSW. "Mas os portadores de títulos devem se preparar para um alongamento do prazo de vencimento e redução do cupom de seus títulos". Junto com os processos, a DSW está avaliando a possibilidade de abrir uma ação coletiva, sob a legislação dos EUA, e também uma ação por declarações potencialmente incorretas e incompletas feitas por bancos alemães que então vendiam títulos argentinos. A Argentina já enfrenta ações judiciais coletivas movidas pelo D.C.A. Grantor Trust, baseado na Flórida, e pelo investidor uruguaio Pedro Kalbermann. A Argentina recentemente contestou as duas ações movidas pela Lightwater Corp. e pela Old Castle Holdings para reaverem, respectivamente, US$ 7 milhões e US$ 700 mil. Enquanto isso o Comitê de Portadores de Títulos Argentinos dos EUA continua a evitar ações legais, preferindo dar tempo à Argentina para costurar um plano de ajuda econômica que restaure o crescimento da debilitada economia, depois de quatro anos de recessão.