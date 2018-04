Credores da Califórnia buscam alternativas Milhares de credores da Califórnia estão buscando urgemente alternativas para manter seus negócios em pé diante da posição dos maiores bancos americanos de não mais aceitar títulos emitidos pelo Estado. Apesar das pressões da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, instituições como o JP Morgan Chase e o Wells Fargo informaram, na sexta-feira, que não vão mais receber bônus californianos. O Estado tem um déficit orçamentário de US$ 26,3 bilhões e tem sido o mais afetado pela crise econômica. Os bancos pressionam o governador Arnold Schwarzenegger a reduzir o tamanho do rombo.