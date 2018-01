Credores da Varig adiam assembléia Os credores da Varig confirmaram notícia dada na última sexta-feira e votaram hoje, na Fundação Ruben Berta (FRB), Rio de Janeiro, o adiamento de sua assembléia para o próximo dia 23. A reunião, que discutiria o plano de reestruturação da companhia - concluído na semana passada - foi suspensa para que houvesse mais tempo para os participantes o analisarem. "Há uma série de detalhes no plano que precisam de ajuste fino. Queremos chegar num consenso para a assembléia do dia 23", afirmou na última semana o diretor-financeiro do maior credor privado da Varig, o fundo de pensão Aerus, Rudolf Pfeiffer. Um dos pontos incertos do projeto, diz ele, a administração do Fundo de Investimento em Participações (FIP) controle, principal estrutura do plano e que vai reunir as ações da Varig, Rio Sul e Nordeste. A idéia é criar um comitê gestor do FIP controle, integrado por quatro administradores. O Aerus, no entanto, entende que deve haver um gestor profissional, conforme o plano original. "Está se criando um comitê e tirando funções do gestor", considerou.