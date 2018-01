Credores da Varig aprovam plano de recuperação Os credores da Varig aprovaram, nesta quinta-feira (23), com ampla maioria o detalhamento do texto jurídico do plano de recuperação da companhia. O índice de aprovação foi de 95,8%. Segundo o presidente da Varig, Marcelo Bottini agora o próximo passo é a busca de investidores. Segundo ele, a Varig vai fazer um road show assessorada pelo banco UBS, que é o consultor financeiro da companhia, dentro e fora do País, para a busca de investidores.