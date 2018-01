Credores da Varig vão pedir adiamento da assembléia Os credores da Varig devem pedir o adiamento da assembléia em que votariam o projeto de reorganização societária e capitalização da companhia, que será realizada na próxima segunda-feira. Essa alternativa foi discutida hoje em reunião dos principais donos de crédito da empresa, pois eles ainda não chegaram num consenso sobre o plano de reestruturação, que foi concluído e apresentado nesta terça-feira. Novo encontro acontece amanhã, na sede da Varig. "Ninguém está satisfeito com os Fundos de Investimento em Participações (FIPs, principais instrumentos do plano da Varig", diz um representante de um importante credor da Varig, que participou da reunião de ontem, mas que pediu para não ser identificado. Caso a assembléia de segunda seja adiada, já estava prevista uma segunda convocação para o próximo dia 20. A base da mudança acionária da Varig é o FIP controle, que vai reunir as ações da Varig, Rio Sul e Nordeste. Credores e investidores podem entrar diretamente no FIP controle, sem a necessidade de passar antes pelos três FIPS crédito que estão previstos, onde pode haver conversão de créditos em cotas. Um terceiro instrumento são os Certificados de Crédito Bancários (CCBs), títulos que serão emitidos por bancos para serem negociados no mercado secundário. Essa foi uma alternativa incluída no projeto com o objetivo de atrair credores, que já vinham mostrando desinteresse pelo plano. Justiça A juíza Maria de Lourdes Coutinho Tavares, da 7ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio, informou hoje que documentos enviados pela Volo do Brasil, subsidiária do fundo americano de investimentos Matlin Patterson, para comprovar a origem de um aumento de capital da filial não foram suficientes para revogar liminar que suspende a compra da VarigLog. A Volo fechou a compra da subsidiária de cargas da Varig por US$ 48,2 milhões, no dia 25 de janeiro, mas o negócio foi suspenso 6 dias depois porque a juíza quer comprovar se o limite de 20% de participação de estrangeiros em companhia aérea nacional foi respeitado. Ainda no dia 31, a Volo teve seu capital aumentado de R$ 1 mil para R$ 32,9 milhões. A liminar que suspendeu a negociação foi deferida a favor da Docas Investimentos.