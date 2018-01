Credores da Varig vetam transferência de controle para Tanure Os credores da Varig, em assembléia realizada na tarde desta segunda-feira, não aprovaram a venda do controle acionário da empresa para o grupo Docas, do empresário Nelson Tanure. A notícia foi recebida com euforia pelos funcionários da empresa que participam da reunião, que acontece na sede da Fundação Ruben Berta, no Rio de Janeiro. Após a votação sobre a transferência do controle da Varig, será apresentada na assembléia o plano de recuperação financeira e operacional da empresa. O anúncio será feito pelo presidente da companhia, Marcelo Bottini. A assembléia dos credores da Varig aconteceu após muita confusão. Pouco antes do início da assembléia, os representantes da Deloitte, administradora judicial da Varig, informaram que todos os obstáculos judiciais à realização da assembléia de credores da companhia tinham sido removidos. Com isso, os executivos começaram a reunião, que estava inicialmente prevista para as 9 horas. Antes do anúncio da Deloitte, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Edson Vidigal, havia decidido manter a liminar que suspendia a assembléia de credores da Varig. A empresa havia entrado com um pedido de suspensão da liminar, alegando que os advogados José Saraiva e Sérgio Mazzilo foram destituídos da representação do Grupo Varig, autor do pedido de liminar. Mas para o presidente do STJ esse argumento não era válido, porque não havia provas de que os dois advogados tinham sido destituídos antes da liminar ter sido concedida.