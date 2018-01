Credores italianos ameaçam seqüestrar bens argentinos Italianos detentores de títulos da dívida argentina anunciaram que vão lutar com todas as forças possíveis nos tribunais europeus e norte-americanos para embargar bens argentinos em todo o mundo. De acordo com o jornal "La Nación", os assessores jurídicos dos credores italianos acusaram o governo argentino de não estar aberto a conversar "seriamente" sobre o calote dado aos detentores de títulos da dívida do governo - a maior moratória de dívida soberana (US$ 90 bilhões) de todos os tempos. Pior, os sete bancos de investimento que concorriam para assessorar a Argentina na gigantesca reestruturação de sua dívida abandonaram a disputa depois de não terem chegado a um acordo sobre as comissões. Apesar das ameaças dos aposentados italianos, o governo argentino voltou a ratificar a sua proposta de devolver apenas US$ 0,25 de cada dólar que recebeu dos investidores. O argumento do governo argentino é que uma proposta diferente a essa comprometeria a recuperação econômica do país. Os assessores jurídicos dos italianos disseram ainda que a luta nos tribunais da Europa, assim como deve ocorre nos dos Estados Unidos, será forte até conseguir o seqüestro dos bens argentinos em todos os países do mundo. Eles disseram ainda que os investidores alemães e franceses devem seguir o mesmo caminho judicial. Essas declarações, porém, não conseguiram comover o governo argentino, que voltou a deixar claro que não mudará a sua proposta apresentada aos credores privados, escreve hoje o jornal "La Nación". "Seria difícil dizer aos credores que não vamos mais exigir o desconto (de 75%), que nos esperem cinco anos e, depois, ver o que vamos fazer. Aí poderia ficar tudo solucionado agora, mas a Argentina teria um grande problema dentro de cinco anos", disse ao jornal argentino Alberto Fernández, chefe de gabinete do governo argentino. Ele reafirmou que esse desconto está "exatamente dentro dos limites do que é possível cumprir". Fernández afirmou ainda que o governo argentino não está preocupado com a possibilidade do seqüestro de bens. "Estamos absolutamente preparados para resistir as pressões que vão surgir no exterior", disse.