Credores pedem que FMI não apóie a Argentina O Instituto de Finanças Internacionais (IIF), que representa os interesses das empresas financeiras globais, pediu ao Fundo Monetário Internacional para não dar qualquer apoio à Argentina, até que o país volte a respeitar os direitos dos investidores. O diretor do IIF, Charles Dallara, disse que a Argentina "quebrou todas as regras" e continua a comportar-se de uma forma "arbitrária" e "caprichosa" em relação aos investidores internacionais. Ex-secretário do Tesouro-adjunto para assuntos internacionais, Dallara disse que compreende a complexidade da crise, mas nem por isso aceita o comportamento das autoridades. "Os investidores e credores internacionais estão sendo atormentados pelo Judiciário", disse ele, durante uma entrevista na sede da organização que dirige. Em carta ao ministro das Finanças da Inglaterra, Gordon Brown, presidente da Comissão Monetária e Financeira Internacional do FMI, Dallara disse que a crise Argentina produziu pouco contágio direto e notou que, nos últimos quatro meses, o Brasil e o México levantaram US$ 6,7 bilhões e US$ 3,5 bilhões no mercado internacional, respectivamente. O IIF prevê que esses fluxos cheguem a US$ 160 bilhões este ano - uma revisão, para melhor, para estimativa de US$ 144 bilhões que o instituto divulgou no início do ano. Ainda assim, Dallara disse que a crise Argentina mantém vivas "outras formas de contágio que poderiam reduzir os incentivos aos investimentos nos mercados emergentes", especialmente no setor financeiro. Na mensagem a Brown, Dallara manifestou o apoio das empresas financeiras à proposta do departamento do Tesouro para reestruturar o sistema de administração de crises financeiras de países em desenvolvimento, e deixou clara a oposição do IIF a um plano mais intervencionista apresentado pelo FMI e rejeitado pela administração Bush. Em lugar de uma mudança dos estatutos do FMI e da criação de uma tribunal internacional para lidar com pedidos de concordata de países soberanos, como imaginou o Fundo, o Tesouro quer que os países aceitem incluir cláusulas de ação coletiva em seus contratos de emissão de dívida. Essas cláusulas, que já existem em emissões de bônus feitas da Inglaterra, permitem que uma maioria de credores concorde com uma reestruturação dos pagamentos. O tema será discutido na reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais, na sede do FMI, em Washington, no próximos dias 20 e 21.