Credores rejeitam novo plano para dívida da Argentina O Comitê Global dos Portadores de Bônus da Argentina rejeitou a proposta final para reestruturação da dívida em moratória argentina, anunciada no início da noite pelo ministro da Economia, Roberto Lavagna. O dirigente do comitê, Hans Humes, disse que ficou desapontado pela "oferta unilateral" feita pelo governo argentino. Os portadores de bônus estrangeiros detêm cerca de US$ 50 bilhões da dívida em moratória e são principalmente da Itália, Alemanha, Japão e EUA. O restante da dívida em calote está nas mãos de investidores argentinos.