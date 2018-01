Cresce a criação de peixes, crustáceos e moluscos A idéia de aproveitar as águas dos reservatórios, canais de irrigação, lagos e açudes para a criação de peixes, crustáceos e moluscos vem se difundindo cada vez mais entre os produtores brasileiros. No Vale do Paranapanema, no Estado de São Paulo, por exemplo, as represas das oito hidrelétricas instaladas ao longo do rio são exploradas hoje por cerca de 90 produtores locais, que apostam na criação de pacu, tambacu e piaçu, mas em especial na produção da tilápia - peixe bastante apreciado no País e no mundo. Leia mais no Estadão