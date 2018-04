Cresce a demanda por seguro garantia Desde a falência da construtora Encol em 1999, quando 42 mil mutuários ficaram sem receber os imóveis que haviam financiado, o setor imobiliário tem impulsionado os negócios com seguro garantia, que garante os recursos aplicados na aquisição da casa própria no caso de quebra da construtora ou incorporadora. Para o consumidor, este seguro encarece o valor do imóvel em cerca de 2% a 3% a cada ano de construção. Segundo dados da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), em 1999, essa modalidade de seguros havia movimentado R$ 52,9 milhões em prêmios. O montante saltou para R$ 79,9 milhões em 2000 (crescimento de 51%) e para R$ 98,6 milhões em 2001 - mais 23,3% de crescimento. Para se ter uma comparação, os demais tipos de seguros registraram crescimento médio de entre 6% e 8% no mesmo período. De acordo com um dos diretores da Fenaseg, João Gilberto Possiede, o valor ainda representa um volume bastante reduzido diante do total de lançamentos imobiliários. Isso ocorre em virtude da reticência das construtoras em aderir ao seguro e ao desconhecimento dos mutuários quanto à existência do produto. Possiede explica que o seguro garantia é mais utilizado para contratos de obras públicas e para concessões do governo nos setores rodoviário, industrial e energético. Lei pode tornar Seguro Garantia obrigatório O projeto de lei nº 543, de autoria do senador Edison Lobão (PFL-MA) - aprovado primeiramente no Senado -, institui a obrigatoriedade do seguro garantia nas atividades de incorporação e construção de imóveis. Caso seja também aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente da República, o projeto tornará obrigatório o seguro garantia para todos os financiamentos de imóveis em construção. As recomendações do Procon Algumas recomendações devem ser seguidas pelo consumidor que decide comprar imóveis ainda em construção. Segundo a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, um primeiro cuidado é verificar se a planta do imóvel está aprovada na Prefeitura ou na Secretaria da Habitação e procurar saber se a incorporação está registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Especial atenção, alerta o Procon, para a planta, a metragem, a área total e privativa, além do memorial descritivo. É importante também consultar no cadastro do Procon se há reclamações contra a companhia envolvida na incorporação e checar se existem ações contra a empresa na Justiça Federal. Em caso de dúvidas sobre o contrato, o consumidor pode consultar um advogado ou entrar em contato com órgãos de defesa do consumidor.