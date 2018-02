Cresce a proporção de jovens 'nem nem nem'

No ano passado, dando continuidade à expansão, 4,1 milhões de jovens entre 18 e 24 anos não trabalhavam, não estudavam e não procuravam emprego - 332,78 mil a mais do que dez anos antes, de acordo com outro estudo, conduzido pelo Ibre/FGV com base nos dados recentes da Pnad 2013. Como proporção, eles também avançaram: os inativos eram 18,1% da população com 18 a 24 anos há um ano. Boa parte dessa diferença é formada por jovens que concluíram ou pararam no meio do ensino médio. "Tem mais gente parando de estudar e não entrando no mercado de trabalho. Jovens 'nem nem nem' (aos 18 anos) com ensino médio incompleto eram 137 mil pessoas em 2003 e hoje são 313 mil", conta Joana Monteiro, do Ibre.

Nesse grupo etário, 1,906 milhão dos "nem nem nem" (praticamente metade) tem ensino médio incompleto, idade em que essa fase escolar já deveria ter sido superada. A situação financeira atual mais confortável permite que os pais sustentem o filho na escola e diante dos percalços da vida de estudante.

Mesmo no caso de quem desiste no meio do ano letivo, a suspeita dos economistas é que a renda maior leve os pais a garantir uma chance a mais aos filhos. "Por mais que o filho saia (da escola), a mãe pensa 'eu quero que ele volte e não que vá trabalhar'", diz Joana. Outro 1,74 milhão de "nem nem nem" tem ensino fundamental incompleto.

Apesar de expressivo, esse contingente continuou a cair tanto em termos absolutos quanto em proporção da população total, em parte pelo aumento da escolaridade. Mesmo assim, Joana ressalta que essa população é preocupante, pois acaba muitas vezes excluída do mercado de trabalho pela baixa formação, tornando-se dependente de políticas sociais.

No caso de um freio maior no emprego, porém, tanto Ulyssea quanto Joana esperam uma nova redução do contingente de "nem nem nem", engrossando a fila dos desocupados. "Quando o mercado de trabalho aperta, todo mundo volta a buscar emprego", endossa a pesquisadora.