Cresce a venda veículos em novembro As vendas de veículos no mercado interno no varejo (das concessionárias para os consumidores) em novembro tiveram um aumento de 2,3% em relação a outubro. No total foram vendidos 131,9 mil veículos. Na comparação com novembro de 99, o aumento nas vendas foi de 48,7%. Os números foram divulgados nesta manhã, pela Associação Nacional de Fabricantes Automotores (Anfavea). No acumulado do ano, as vendas somaram 1,277 milhão de unidades, um aumento de 13,1% na comparação com o mesmo período do ano passado (1,129 milhão de unidades). Em 30 de novembro, o número de veículos nos pátios das concessionárias e das montadoras era de 164,6 mil unidades, o equivalente a 37 dias de vendas. No final de outubro, o estoque somava 179,6 mil unidades, correspondendo a 42 dias de comercialização. O presidente da Anfavea, José Carlos Pinheiro Neto, previu que a produção da indústria automobilística brasileira alcançará 1,660 milhão de unidades este ano, subindo para 1,840 milhão de veículos em 2001. Segundo ele, se o ritmo atual for mantido, as montadoras vão recuperar, em 2002, o nível de dois milhões de veículos produzidos, atingido em 1997.