Cresce aposta de que juro não aumentará Com a queda da inflação apontada pelos índices divulgados na semana passada e o recente recuo do dólar, aumentaram as apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) vai interromper a alta dos juros básicos na reunião de amanhã e quarta-feira. De outubro para cá, a taxa Selic subiu de 18% para 26,5% ao ano. Essa opinião, no entanto, não é unânime: alguns analistas dizem que a inflação ainda está alta e por isso defendem mais uma elevação dos juros, principalmente num cenário de desconfiança quanto à autonomia do Banco Central (BC) para conduzir a política monetária. A deterioração das projeções para o IPCA em 2003 seria o grande sinal de que ainda há ceticismo quanto à liberdade do BC para fixar a Selic. As expectativas de inflação para este ano coletadas pela instituição estão em 12,52%, bem acima da meta ajustada de 8,5%. O ex-presidente do BC Gustavo Loyola, sócio da consultoria Tendências, entende que desta vez há motivos técnicos para interromper a alta dos juros. Ele lembra que o aumento da Selic promovido desde outubro ainda não produziu totalmente seus efeitos sobre a economia. Além disso, os índices divulgados na semana passada mostraram que a inflação perde força. O IPCA, o índice oficial do regime de metas inflacionárias, atingiu 1,57% em fevereiro, ante 2,25% de janeiro. Outro ponto que joga a favor da manutenção da Selic é o comportamento do câmbio, que recuou de R$ 3,60 para R$ 3,435 desde a reunião anterior do Copom, diz Loyola. Vale lembrar que a depreciação cambial registrada em 2002 é que deu origem ao atual surto inflacionário. O ex-presidente do BC Affonso Celso Pastore, por sua vez, está bastante preocupado com a tendência dos preços e das expectativas de inflação. "Apesar das elevações já ocorridas na Selic, ainda é necessário uma dose maior de aperto monetário para colocar a inflação corrente e as expectativas de inflação em trajetória de queda." Para ele, a recente desaceleração da alta dos preços deve ser vista com cuidado. Pastore diz que, embora as taxas anualizadas do núcleo de inflação - calculado pela exclusão de preços administrados e alimentos ou das maiores e menores variações de preços - estejam declinando desde o fim de dezembro, elas continuam bem acima da meta de 8,5%. O núcleo do IPCA de fevereiro mostra uma taxa anualizada de 12%. E o economista ainda levanta uma questão: "Quanto desta queda deriva de um retardamento nos reajustes dos preços públicos?" Há algumas semanas, por exemplo, o governo tem adiado um aumento dos combustíveis. Pastore destaca também o comportamento das expectativas de inflação, que têm um papel fumdamental no regime de metas, funcionando como âncora nominal do sistema. "Embora eu acredite que muito em breve elas vão se estabilizar, durante todo este ano elas vêm crescendo". Avesso a fazer prognósticos exatos sobre o que vai ocorrer com a Selic, Pastore diz: "Eu não tenho a menor idéia do que o Copom vai fazer, e nem quero recomendar nada. Mas, se há algum compromisso com a meta de 8,5%, o desaquecimento da atividade econômica deveria prosseguir, fazendo as taxas de inflação caírem mais vigorosamente", afirma ele. "Talvez alguém ache que isto não tem importância, e que só um pouquinho a mais de inflação não faz mal. Quem pensar assim tem o direito de expor o seu pensamento, e de fazer todo o lobby possível para que o BC afrouxe a política monetária. Mas, se o BC aceitasse esse jogo, estaria perdendo totalmente a sua credibilidade." A credibilidade do BC é uma das principais preocupações dos analistas. Loyola diz que, se os juros forem de fato mantidos, será fundamental que o Copom deixe claro, na ata da reunião, "as razões técnicas da decisão, de modo a não permitir interpretações de que ela foi determinada por pressões políticas". Há insistentes rumores, lembra ele, "dando conta de impaciência de integrantes políticos do governo com os juros altos. É possível que eles não sejam verdadeiros, mas o mais importante para o BC é a preservação de sua credibilidade." Loyola adverte que uma eventual manutenção da Selic deve ser encarada como uma parada técnica, e não uma mudança da tendência da política monetária. O momento, afinal, é de cautela. A guerra entre os EUA e o Iraque parece estar próxima, e não se sabe qual será seu impacto sobre a economia global. O economista-chefe da corretora Fator Doria Atherino, Vladimir Caramaschi, diz que a queda do câmbio, do risco país e da inflação vieram num momento "perfeito" para o BC, que, acredita ele, teria dificuldades se quisesse aumentar os juros pela terceira vez no governo Lula. Caramaschi vê sinais de resistência da área política a um eventual aperto monetário, embora considere que os fatores técnicos justificam a manutenção da Selic. Para ele, as incertezas quanto à autonomia do BC para conduzir a política monetária são o principal motivo para a piora das expectativas. As incertezas quanto à economia global também atrapalham. O ex-diretor do BC Sérgio Werlang, hoje no Itaú, diz que as dúvidas quanto à liberdade da instituição para fixar a Selic diminuiriam muito se fosse concedida a autonomia ao BC, o que tornaria o combate à inflação menos doloroso. Para ele, dada a piora das expectativas e o nível elevado da inflação, o Copom deve aumentar os juros em pelo menos meio ponto.