Cresce atividade da economia dos EUA, diz Banco Central Onze dos 12 distritos do Federal Reserve (o banco central dos Estados Unidos) apresentaram um aumento na atividade econômica em março e no começo do mês de abril, ainda que alguns distritos foram cautelosos em relação ao ritmo da recuperação. "Quase todos os distritos do Fed mostraram sinais de melhoria ou real crescimento da atividade econômica desde o último relatório", disse o Fed. O livro bege, que é um sumário sobre as condições econômicas do país, serve de base para as decisões do Comitê de Política Monetária do Fed. A próxima reunião do Comitê está marcada para o dia 7 de maio. "A única exceção foi Boston, que descreveu a atividade econômica como variada", afirmou o Fed. O tom geral dos distritos foi positivo, mas alguns distritos "expressaram considerações sobre o ritmo da recuperação ou a força das economias regionais". O distrito de Cleveland disse que a economia continuou melhorando, mas citou preocupações de que a velocidade da recuperação havia caído consideravelmente em relação ao ano anterior, informou o BC dos EUA. Os distritos da cidade do Kansas e Dallas também apontaram que as economias "ainda estão fracas", apesar dos recentes sinais de melhoria. Este último sumário foi preparado pelo Fed da cidade do Kansas e reflete dados coletados antes de 16 de abril. No livro bege anterior, divulgado em 6 de março, o Fed disse que a maioria dos distritos havia mostrado "alguns sinais" de melhoria das condições econômicas em janeiro e no início de fevereiro. Apesar da retomada da economia indicada no sumário mais recente, em muitos distritos "os mercados de trabalho permaneceram fracos e os salários e pressões dos preços, no geral, contidos", disse o Fed. A demanda por trabalho começou a firmar em vários distritos como Nova York, Cleveland, Richmond, Atlanta e St. Louis. Nos outros distritos, a demanda por trabalho continuou fraca, afirmou o Fed. Os distritos de São Francisco e Dallas informaram que os empregadores ainda levaram vantagem na maior parte das contratações.