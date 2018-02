Cresce comércio exterior com Argentina em moeda local

Desde que o sistema foi implantado, há um ano, o BC argentino verificou 924 operações no valor de 643 milhões de pesos (cerca de R$ 290,02 milhões). "Um total de 397 empresas já provaram o sistema, das quais 172 são argentinas e, entre elas, 63% usaram o pagamento em moeda local mais de uma vez", informou o BC. A autoridade monetária destacou que o uso de pesos ou reais no comércio bilateral tem sido adotado fundamentalmente pelas pequenas e médias empresas. Do total operado, 40% foram em valores inferiores a 100 mil pesos (R$ 45,16 mil) e 42% em montantes entre 100 mil a 500 mil pesos (entre R$ 45,16 mil a R$ 258,84 mil). Apenas 3% envolveram cifras acima de 5 milhões de pesos (R$ 2,25 milhões), conforme relatório do BC argentino.

O principal benefício do SML para as pequenas e médias empresas é a redução dos custos financeiros e administrativos, que podem chegar a representar 3% do valor da operação, segundo cálculos do BC. O relatório ressalta que os principais setores que usaram o sistema foram: metalúrgicos; automobilístico; alimentos; e cosmética. Os presidentes dos BCs da Argentina, Martín Redrado, e do Brasil, Henrique Meirelles, lançaram o SML no dia 1º de outubro de 2008, quando a crise financeira internacional se agravava. O comércio bilateral chegou a cair quase 50% no primeiro trimestre de 2009, mas se recuperou posteriormente. Porém, o fluxo comercial bilateral ainda se encontra 30% abaixo dos níveis verificados antes da crise.