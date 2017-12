Cresce demanda pelo DVD Um dos produtos que prometem ser os mais vendidos no Natal é o DVD. Só em setembro, segundo dados da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), as vendas de aparelhos de imagem, som e eletroportáteis cresceram 25,52%. Neste contexto, o produto que teve o maior destaque foi o DVD, que registrou um aumento de 1.133% em relação ao mês anterior (contra 42,50% de televisores, por exemplo). Com a ajuda dos DVDs, a indústria de eletroeletrônicos espera vender 8% a mais no Natal deste ano. Segundo o presidente da Eletros, a demanda pelo DVD aumentou por causa do crescimento da variedade de modelos disponíveis, a queda dos preços e o fascínio que os brasileiros têm por novas tecnologias. Frente aos números, o consumidor que deseja presentear (ou comprar para si mesmo) um aparelho de DVD deve pesquisar com cuidado os preços deste aparelho, considerando os diferentes modelos existentes no mercado. O DVD conta com recursos que permitem a visualização de vários ângulos da mesma cena de filme, e alguns modelos oferecem menu em cinco idiomas, zoom digital, reprodução de discos, alta resolução de imagens e até karaokê. Obviamente, quanto mais avançados os recursos, mais caro é o produto. Garantia O período médio de garantia do DVD é de um ano. Os aparelhos vêm com manuais de instruções que têm os telefones das centrais de atendimento ao consumidor e lista das oficinas autorizadas. A Gradiente recomenda, por exemplo, que antes de levar o aparelho à autorizada o cliente ligue para a central e tente solucionar seu problema com as orientações dos funcionários treinados. Isso evita que o comprador tenha o trabalho de levar seu aparelho ao local de conserto e constate que o problema foi ocasionado por falhas no modo de usar o DVD, e não por defeitos técnicos. Compare, na tabela abaixo, os preços de alguns modelos de DVD disponíveis no mercado. LOJA MODELO PREÇO Eletro (Shopping West Plaza - fones 0xx11 3672-2669/ 3864-0686) DVD Toshiba SD2109 DVD LG 224ON R$ 599,00 R$ 649,00 Ultralojas (Shopping West Plaza - fone 0xx11 3675-5669) DVD Gradiente D-12 DVD Sony S530 DVD Sony 360 DVD Philco 2000 R$ 699,00 R$ 990,00 R$ 899,00 R$ 960,00 Arapuã (televendas: 0xx11 578-5811) DVD Gradiente D-12 R$ 699,00 Amélia.(site do Grupo Pão de Açúcar: www.amelia.com.br) DVD LG 224 ON DVD Sony S530 DVD Toshiba SD2109 R$ 617,00 R$ 949,00 R$ 699,00 Miccasa (loja virtual de eletroeletrônicos: www.miccasa.com.br) DVD Sony S530 R$ 1.180,00 SuperOferta (loja virtual de artigos diversos: www.superoferta.com.br) DVD Sanyo 5100 R$ 749,00 Fera.com (loja virtual de departamentos: www.fera.com.br) DVD Phillips 720 DVD Phillips 955 (com karaokê) DVD Gradiente D-10 (com zoom digital) R$ 739,00 R$ 1.199,00 R$ 699,00 Shoptime (loja virtual de artigos diversos: www.shoptime.com.br) DVD Sony S360 DVD Sony S560 R$ 861,00 R$ 990,00 Ponto Frio (loja virtual da rede de eletroeletrônicos: www.pontofrio.com.br) DVD Gradiente D-12 DVD Sony S360 R$ 699,00 R$ 849,00