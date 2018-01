Cresce demanda por consultoria especializada em previdência Com a proximidade da aprovação da reforma da Previdência, consultorias e fornecedores de programas de computador começam a perceber um aumento da demanda por serviços de criação de fundos de pensão por parte de representantes de Prefeituras e Estados. A proposta de reforma já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dois turnos e segue agora para o Senado. O ex-titular da Secretaria da Previdência Complementar (SPC) e professor da Faculdade de Economia e Administração, da Universidade de São Paulo, José Roberto Savoia, afirma que há demanda por consultoria na formação de fundos próprios de complementação das aposentadorias dos novos funcionários públicos que desejam benefícios acima do teto de R$ 2.400 mensais. O secretário da Previdência Complementar (SPC), Adacir Reis, diz que a tendência é que esses fundos estatais tenham estrutura separada dos atuais institutos de previdência municipais. O ex-presidente da Petros (fundo de pensão dos funcionários da Petrobras), Carlos Flory, da Flory Associados Consultoria em Previdência Complementar, diz que existe demanda também por consultoria para a formação de fundos de pensão de instituidores (sindicatos, associações). Já estão em operação o fundo de pensão do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp), da Associação dos Ex-alunos da Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais que instituíram fundos de pensão a partir de julho. Adacir Reis, titular da SPC, estima que serão autorizados mais dez fundos nos meses de outubro e novembro. Nelson Latorre, diretor-executivo da GPI Sistemas, diz que a empresa especializada em software para fundos de previdência tem sido procurada por consultores para fazer parceria e oferecer um projeto integrado para os novos fundos de previdência que serão formados após a reforma.