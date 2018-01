Cresce em 20% a arrecadação das loterias As loterias federais proporcionaram, de janeiro até o último dia 15,uma arrecadação de R$ 1 bilhão, o que representa um crescimento de 20% sobre igual período do ano passado. A informação é da Caixa Econômica Federal (CEF), que atribui parte desse crescimento ao aumento na freqüência das lojas lotéricas. Desde maio, elas recebem depósitos em caderneta de poupança e em conta corrente, além do pagamento de contas. De acordo com a CEF, desde maio, mais de 167 mil pessoas já fizeram depósitos nessas lojas. A atual rede de 6.500 lojas está sendo ampliada para 8.500, por meio de licitação promovida pela Caixa. As novas lojas exigem do franqueado um investimento inicial de R$ 5 mil e se localizam, em grande parte, próximas de outros estabelecimentos comerciais.