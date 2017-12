Cresce inadimplência nos supermercados A piora das condições financeiras dos consumidores está se refletindo também nos índices de inadimplência registrados pelos supermercados. Do final de 2002 para cá, o calote cresceu cerca de 50%. O volume de recursos não recebidos de cheques pré-datados significa 3,2% do faturamento total desta modalidade de pagamento. No ano passado, era de 2%. No caso dos cheques à vista, a taxa passou de cerca de 1% para 1,4%. Os números fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) feito com 50 empresas que representam 50% do movimento do setor. Os números poderiam ser ainda maiores, avalia a entidade, se não fosse a expansão dos meios eletrônicos de pagamento, os cartões de crédito e débito, os quais vêm ocupando o lugar dos cheques no pagamento das compras. Para se ter uma idéia, em 1997, as compras pagas com cartões de crédito representavam 5% do faturamento e hoje ficam com 29,6%. Os cartões de débito respondem por 9,5%. Já os cheques que detinham 30% do faturamento, hoje estão com pouco mais da metade, 15,9%. Os cartões abocanharam espaço até do dinheiro, que antes pagavam 50% das compras e hoje ficam com 33,7%.