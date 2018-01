Cresce inclusão no SPC de inadimplentes com cheques O número de consumidores que tiveram o CPF inserido no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil) por não honrarem pagamentos com cheques aumentou em novembro. Segundo levantamento divulgado pela companhia de análise de crédito nesta sexta-feira, houve acréscimo de 15,71% no volume de inclusões de registros no sistema ante outubro. Na comparação com novembro de 2005, o crescimento foi de 3,53%. O SPC Brasil destacou que foi a segunda vez consecutiva que os registros de inadimplência com cheques sofreram incremento sobre o mês anterior. No confronto de dados entre outubro e setembro de 2006, já havia sido detectado crescimento de 6,27%. Na avaliação da companhia de análise de crédito, a situação de inadimplência desses títulos está relacionada à nova clientela dos bancos, integrantes das classes "D" e "E". "Eles passaram a ser portadores de talões de cheques sem o devido preparo", observou, em comunicado à imprensa, o presidente do SPC Brasil, Araken de Carvalho Novaes. O estudo apontou também que as exclusões de registros de cheques, ou seja, reabilitação de crédito, também apresentaram alta em novembro. Em relação a outubro de 2006, o movimento foi tímido, superior em 1,71%. Na comparação com novembro de 2005, as reabilitações de crédito relacionadas à quitação de dívidas de cheques foram 3,40% maiores. O SPC Brasil salientou que novembro foi o quarto mês no ano (além de julho, agosto e setembro) em que o volume de saídas de registros de inadimplência por cheque superou o mesmo período de 2005. No restante dos meses, essas reabilitações de crédito estiveram em baixa, com recorde para abril, quando foi verificada queda de 57,60% no número de exclusões de registros de cheques sobre igual mês do ano passado.