Cresce intenção de compras do paulistano para fim do ano O índice de intenção de compras dos paulistanos para o último trimestre do ano cresceu em relação ao mesmo período do ano passado. A pesquisa trimestral realizada pelo Programa de Administração do Varejo (PROVAR), em parceria com o Canal Varejo, da Fundação Instituto de Administração da USP (FIA), mostrou que 64,7% dos consumidores da cidade de São Paulo têm intenção de comprar bens duráveis e semiduráveis neste final de ano. No quarto trimestre de 2003 este porcentual era de 44,6%. Também com relação ao terceiro trimestre deste ano houve uma melhora na intenção de consumo, pois no levantamento do período, divulgado em julho, o índice era de 57,4%. A disposição para as compras cresceu em todos os segmentos pesquisados, sendo que as maiores variações ocorreram no ramo de informática, material de construção e autopeças. A evolução da intenção de compra, contudo, não foi acompanhada pela de intenção de gastos, pois os consumidores entrevistados informaram querer desembolsar menos com quase todos os produtos. A intenção de gasto, na comparação com o último trimestre de 2003, só cresceu para os segmentos de foto/óptica e autopeças.