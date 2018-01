Cresce lista de substitutos de O´Neill e Lindsey O presidente George W. Bush anunciará em questão de dias os nomes dos sucessores de Paul O?Neill no Departamento do Tesouro e de Larry Lindsey no cargo de diretor do Conselho de Política Econômica da Casa Branca. Ambos pediram demissão, na sexta-feira, depois de serem convidados a fazê-lo para permitir a Bush relançar a política econômica - o calcanhar-de-aquiles de seu governo - e proteger suas chances de reeleição em 2004. Um grande discurso que Bush estava preparando para apresentar seus planos para os próximos dois anos foi adiado para janeiro, disseram fontes oficiais. A lista de possíveis candidatos para as duas posições ampliou-se neste sábado com a inclusão de alguns nomes. Para o Tesouro, estariam sendo considerados Gerald R. Parsky, um veterano alto executivo financeiro da Califórnia que foi subsecretário do Tesouro na administração Ford, nos anos 70 e dirigiu a campanha de Bush em seu Estado. O secretário do Comércio, Don Evans, amigo próximo do presidente e ex-empresário do setor petrolífero, continua no páreo, o que aparentemente deixou de ser o caso do senador republicano Phil Graham, que está terminando o mandato e não concorreu à reeleição. Mas a saída de Graham da lista de especulações foi mais do que compensada pela inclusão do ex-deputado republicano Bill Archer, do Texas, que dirigiu a estratégica Comissão de Meio e Dotações da Câmara de Representantes. Nessa posição, Archer chegou a propor a abolição do imposto de renda e sua substituição por um imposto federal sobre consumo. Também no páreo estaria o senador democrata John Breaux, da Louisiana, que apoiou as propostas de cortes de impostos proposta por Bush no ano passado. O Washington Post sugeriu neste sábado a Bush, em editorial, que em lugar de buscar nomes fora ele promova "as estrelas da área econômica" da administração: o ministro do Comércio Exterior, Robert Zoellick, um tarimbado estrategista e negociador que já foi alto funcionário do Tesouro, o atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, R. Glenn Hubbard, e o subsecretário do Tesouro para finanças domésticas, Peter Fischer. O candidato mais cotado para assumir o lugar de Lindsey era neste sábado Stephen Friedman, que foi co-presidente do banco de investimentos Goldman Sachs junto com o ex-secretário do Tesouro Robert Rubin. Segundo fontes da administração, Friedman é o único dos nomes citados que foi efetivamente sondado para assumir o cargo de diretor do Conselho de Política Econômica. A demora em preencher as duas funções e iniciar uma política de estímulo à economia poderá agravar a sensação de que Bush está à deriva numa área crucial. Líderes da oposição começaram neste sábado a explorar politicamente a saída de O?Neill e de Lindsey. Segundo eles, "o afastamento forçado da equipe econômica foi um reconhecimento tardio de que as políticas econômicas da administração Bush fracassaram".