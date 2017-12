Cresce número de ações locatícias O número total de ações locatícias na Cidade de São Paulo teve aumento de 10,75% em agosto ao ser comparado com julho, segundo dados do Sindicato dos Corretores de Imóveis (Secovi). De acordo com a instituição, foram registradas 2.554 mil ações em agosto diante das 2.306 mil de julho no Tribunal de Justiça (Departamento Técnico de Primeira Instância - Divisão Técnica Civil). As ações por falta de pagamento, que representam 93% do volume total, subiram 11,6%, enquanto as ordinárias e as renovatórias, com participações de 4% e 1%, respectivamente, tiveram um incremento de 2,8% e 2,6% no mês passado. Em contrapartida, as ações consignatórias tiveram queda de 14,8% em agosto. Segundo o Secovi, embora tenham apresentado elevação, as ações locatícias mantêm a tendência de queda.