Cresce número de cervejarias registradas no Ministério da Agricultura

SÃO PAULO - O número de cervejarias registradas no Ministério da Agricultura passou de 320 para 397 em 39 dias. Os dados compreendem o período de 8 de abril até ontem (17). O crescimento se deve à abertura do mercado para novas tendências, principalmente as cervejas artesanais, informa o ministério, em comunicado. Atualmente são 5.254 produtos de cervejarias registrados no ministério, distribuídos em cerca de 80 tipos diferentes de cerveja.

O fiscal agropecuário e mestre cervejeiro, Carlos Müller, informa que, entre as cervejas artesanais, observa-se uma grande variedade de produtos com certa concentração em produtos de trigo e outras do tipo Ale. "Também existe uma nova tendência no mercado, que são as cervejas ácidas. Elas são mais azedas e, por isso, têm despertado o interesse do consumidor."

O Ministério da Agricultura concede o registro aos produtores, padronizadores, envasadores, importadores, exportadores e atacadistas. Além disso, o ministério é responsável pelo controle da qualidade das cervejas importadas e das produzidas em solo nacional. Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), a produção de cervejas alcançou 1,4 bilhões de litros em 2014 e o setor empregou 2,2 milhões de pessoas.