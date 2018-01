Cresce número de fundos de ações com nota "A" O rating elaborado pela Agência Estado em parceria com o Ibmec Educacional mostra que, entre junho e julho, o número de fundos de ações que receberam nota máxima aumentou de 72 para 83. A análise englobou 324 fundos com patrimônio superior a R$ 1 milhão. A proporção de produtos com nota A foi de 25,62% em julho, ante 21,95% no mês anterior, quando o universo abrangeu 328 fundos. O trabalho, elaborado pelo professor Antonio Zoratto Sanvicente, apontou que 20 fundos de ações foram promovidos de classificações inferiores no intervalo de um mês. Dentre os produtos promovidos, 15 vieram do rating B, quatro do C e um de D. Os impactos do racionamento no desempenho das empresas e na atividade econômica nortearam as decisões dos gestores em julho. O fundo Banrisul Infra está entre os que passaram de B para A. De acordo com o gestor de renda variável do Banrisul, Guilherme Ferle, o setor de infra-estrutura - no qual estão centradas as apostas do Banrisul Infra - foi pego de surpresa pelo racionamento. A saída foi investir em papéis de empresas com potencial de ganho nessa conjuntura. A principal posição do fundo é Confab. Segundo Ferle, o mix de produtos da empresa inclui equipamentos para geração de energia, e as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da companhia ganharam 2,4% em julho, ante perda de 5,5% do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no período. O ABN Amro Energy investiu em ações de empresas como Petrobrás e Petrobrás Distribuidora, tradicionalmente com boas perspectivas de crescimento. Mais de 50% da carteira do fundo é composta por estes dois papéis, segundo o gestor de renda variável do ABN Amro, Marcos Zaidan. O produto apresentou desempenho positivo no rating, passando da nota C para A. No mês de julho, as ações preferenciais da Petrobrás tiveram alta de 2,3%. Apostar nas privatizações também tem sido estratégia do Energy. O fundo está posicionado, por exemplo, em Copel. Em julho, as ações ordinárias da empresa avançaram 31,5%, na esteira da alienação do controle da companhia, marcada para 31 de outubro. Os dois gestores avaliam que o racionamento ainda deve impactar os negócios, e estão cautelosos. Zaidan acredita que boa parte da incerteza em relação a esses fatores já está embutida no preço dos ativos, "mas ainda restam dúvidas e existem riscos". Para Ferle, do Banrisul, a expectativa é de que o cenário para a Bolsa se mantenha ruim, especialmente no curto prazo. "Não esperamos recuperação nos próximos 12 ou 18 meses", disse.