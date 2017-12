Cresce número de inscrições femininas no INSS Entre janeiro e maio de 2000, o número de mulheres inscritas no INSS foi 70% superior ao de homens. Mais de 445 mil mulheres, entre donas-de-casa, empresárias, autônomas, estudantes, domésticas e seguradas rurais filiaram-se à Previdência Social no período. O número de homens inscritos foi pouco menos de 260 mil. No mesmo período do ano passado, a diferença de inscrição entre os sexos foi de apenas 12% a mais para as mulheres. O número de mulheres cadastradas no INSS vem aumentando desde novembro do ano passado. Isso porque a Lei n.º 9.876, de 29 de novembro, estendeu o direito ao salário-maternidade às empresárias, autônomas e equiparadas. Também passaram a ter direito ao benefício as contribuintes facultativas, aquelas que não têm obrigação de estar filiadas ao INSS mas, por iniciativa própria, decidem fazê-lo. É o caso das donas-de-casa, estudantes e desempregadas. Para se inscrever no INSS, basta ligar para para o Prevfone, central de informação da Previdência Social, no 0800-78-0191. Quem preferir, pode ir a uma unidade do INSS ou ainda se inscrever pela Internet, no site da Previdência (veja link abaixo). Quem não está contribuindo hoje mas tem número do PIS/PASEP basta comprar a Guia da Previdência Social (GPS), à venda nas papelarias, preencher o formulário - incluindo o número do PIS - e pagar nas agências bancárias ou casas lotéricas para voltar a ser segurado do INSS.