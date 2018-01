Cresce número de operações com cartão Em abril, o número de transações com cartão de crédito aumentou 9,37%, na comparação com março. O faturamento cresceu apenas 5,56%. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Segundo a entidade, em relação ao mesmo período do ano passado, o número de transações cresceu 29,98% e o faturamento, 9,51%. Para a Abecs, esse crescimento reflete o fortalecimento do uso do cartão de crédito como meio de pagamento. Além disso, a proximidade do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data para vendas no País, perdendo apenas para o Natal, teve participação fundamental. O número de transações chegou a 80,89 milhões no período, enquanto o faturamento do setor atingiu R$ 3,8 bilhões. A previsão para maio é a de que esse volume suba para R$ 4,2 bilhões. Se confirmado, vai representar um crescimento de 10% quando comparado a abril. Em relação ao número de cartões emitidos no País, o crescimento apontado foi de 1%, totalizando 24,25 milhões de plásticos no mercado. Consumidor deve evitar juros do cartão As compras efetuadas com o cartão não são consideradas uma operação de crédito, apesar de o cliente ter um prazo - até o dia do vencimento da fatura - para pagar suas compras. Por outro lado, o pagamento parcial da fatura é considerado uma operação de crédito. As taxas de juros do crédito rotativo são altas. E em caso de atraso - quando o cliente não faz nem o pagamento mínimo exigido -, além dos juros, o usuário paga multa, em geral de 2% sobre o valor da fatura. Se ficar muitos meses sem pagar, a administradora vai aplicar juros sobre juros, de forma que a dívida do cartão cresce como uma bola de neve. Veja no link abaixo algumas orientações sobre os cuidados que devem ser tomados para o uso do cartão de crédito