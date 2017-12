Cresce número de participantes de consórcios O sistema brasileiro de consórcios registrou crescimento de 4,6% em número de participantes no primeiro bimestre de 2004 em relação ao mesmo período do ano passado. O total de consorciados, que se manteve praticamente estabilizado em 3,01 milhões em 2003, passou para 3,15 milhões neste começo de ano. A recuperação foi motivada pelo esforço que os bancos estão fazendo em reativar cotas que estavam paralisadas. Já as vendas de novas cotas no período caíram 2,4%. Foram negociadas 255,4 mil contra 261,7 mil no acumulado de janeiro e fevereiro do ano passado. As contemplações somaram 133,6 mil, 1,9% mais que no mesmo período de 2003, de acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac). Os veículos automotores ainda são os bens mais visados pelos consórcios. O crescimento do número de participantes foi de 4,9%, evoluindo para 2,78 milhões, enquanto que as vendas de novas cotas apontaram queda de 5,3%, passando para 209,2 mil. Os participantes de consórcios de motocicletas respondem por 57% do total e somaram 1,8 milhão de pessoas no bimestre, 9,1% mais que em 2003. Imóveis e eletros O setor de imóveis registrou um crescimento de 41,7% no número de participantes ativos, que totalizaram 179,2 mil. As vendas de novas cotas no acumulado de janeiro e fevereiro aumentaram 19,8%, somando 15,1 mil. As contemplações neste setor atingiram pouco mais de 3,9 mil consorciados, 62,5% mais que no mesmo período do ano passado. Com relação a eletroeletrônicos, as vendas de novas cotas chegaram a 31,1 mil, um acréscimo de 10,6%. Já o total de participantes, ainda em razão da mudança de perfil do valor do crédito por cota, que atualmente são superiores ao passado, caiu 18,1%, para 189,3 mil.